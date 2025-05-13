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08:00, 13 мая 2025Из жизни

Порномодель решила заниматься сексом с девственниками ради благородной цели

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @camistrella

Порномодель решила помогать молодым мужчинам лишаться девственности. Об этом пишет New York Post.

Ками Стрела, торгующая своим откровенным контентом на платформе OnlyFans, рассказала, что после просмотра криминальной драмы «Переходный возраст» почувствовала желание помогать молодым мужчинам с сексом. Она планирует протянуть руку помощи так называемым инцелам

«Я считаю это формой социальной помощи. Я хочу помочь тем, у кого не было секса, избежать неправильного выбора», — рассказала она. Стрела планирует оказывать помощь девственникам старше 18 лет, а также тем, кто испытывает трудности в общении или неуверенность в себе.

«Я хочу показать им [мужчинам], как может выглядеть настоящая интимная связь — даже если это происходит с секс-работницей. На мой взгляд, такая связь может благотворно повлиять на самооценку, и, если все сделано правильно, ее можно даже назвать терапией», — добавила она.

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Стрела, которая ранее училась на нейробиолога, утверждает, что многие молодые мужчины просто хотят быть замеченными и признанными. «Я определенно верю, что встреча с секс-работницей — это гораздо более здоровое занятие, чем участие в форуме инцелов», — сказала модель.

Ранее порномодель Бонни Блю заявила, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

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