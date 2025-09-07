Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:49, 7 сентября 2025Экономика

HR-директор IT-компании подала на развод после скандала на концерте Coldplay

HR-директор Astronomer подала на развод после скандала на концерте Coldplay
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @KristinCabot

HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот подала на развод после скандала на концерте популярной группы Coldplay. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщина решилась на это менее чем через месяц после того, как 16 июля камера Kiss-Cam запечатлела ее в объятиях босса — главы компании Astronomer Энди Байрона.

Как пишет Baza, для мужа Кэбот, миллионера и гендиректора семейной компании Privateer Rum Эндрю Кэбота, это уже третья жена, которая ушла от него.

До этого стало известно, что руководитель Astronomer объявил об отставке после истории на концерте Coldplay.

На концерте Coldplay в Бостоне Байрон и Кэбот попали в объектив Kiss-Cam. Увидев себя на большом экране, пара попыталась прикрыть лица. Выяснилось, что предприниматель был не с супругой, а коллегой — директором по персоналу компании.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве после рекордной атаки Российской армии горит здание правительства Украины. Огонь охватил тысячу квадратных метров

    «Конфликт может вспыхнуть вновь». Додик пригрозил Западу независимостью Республики Сербской. Зачем он обратился к Путину?

    Пожар в здании кабмина в Киеве охватил более 1 тысячи квадратных метров

    Песков высказался о способности Путина выдерживать тяжелый график

    HR-директор IT-компании подала на развод после скандала на концерте Coldplay

    Суд взыскал с известного российского комика плату за коммуналку

    Украинский защитник ПСЖ Забарный ответил на вопрос об общении с Сафоновым

    «Самая необычная атака» Российской армии по инфраструктуре Украины попала на видео

    Россиянам раскрыли способ заподозрить проблемы с сердцем по одному симптому

    Посольство России в европейской стране подверглось атаке дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости