HR-директор IT-компании подала на развод после скандала на концерте Coldplay

HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот подала на развод после скандала на концерте популярной группы Coldplay. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщина решилась на это менее чем через месяц после того, как 16 июля камера Kiss-Cam запечатлела ее в объятиях босса — главы компании Astronomer Энди Байрона.

Как пишет Baza, для мужа Кэбот, миллионера и гендиректора семейной компании Privateer Rum Эндрю Кэбота, это уже третья жена, которая ушла от него.

До этого стало известно, что руководитель Astronomer объявил об отставке после истории на концерте Coldplay.

На концерте Coldplay в Бостоне Байрон и Кэбот попали в объектив Kiss-Cam. Увидев себя на большом экране, пара попыталась прикрыть лица. Выяснилось, что предприниматель был не с супругой, а коллегой — директором по персоналу компании.