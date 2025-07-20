Глава IT-компании подал в отставку после скандала на концерте популярной группы

Глава Astronomer Байрон ушел в отставку после скандала на концерте Coldplay

Гендиректор американской IТ-компании Astronomer. специализирующаяся на решениях для обработки данных, Энди Байрон ушел в отставку после скандала на концерте популярной британской группы рок-Coldplay. Об этом сообщает Newsweek.

Уточняется, что Байрон не соответствовал стандартам компании в области поведения и ответственности. Ожидается, что в ближайшее время начнется поиск нового исполнительного директора. Информации о том,

Скандал произошел на концерте Coldplay, на котором Байрон с женщиной попал в объектив «камеры поцелуев». Увидев себя на большом экране, пара попыталась прикрыть лица. Выяснилось, что предприниматель был не с супругой, а коллегой — директором по персоналу компании Кристин Кэбот.