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01:16, 20 июля 2025Экономика

Глава IT-компании подал в отставку после скандала на концерте популярной группы

Глава Astronomer Байрон ушел в отставку после скандала на концерте Coldplay
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: YouTubbe-канал / E! News

Гендиректор американской IТ-компании Astronomer. специализирующаяся на решениях для обработки данных, Энди Байрон ушел в отставку после скандала на концерте популярной британской группы рок-Coldplay. Об этом сообщает Newsweek.

Уточняется, что Байрон не соответствовал стандартам компании в области поведения и ответственности. Ожидается, что в ближайшее время начнется поиск нового исполнительного директора. Информации о том,

Скандал произошел на концерте Coldplay, на котором Байрон с женщиной попал в объектив «камеры поцелуев». Увидев себя на большом экране, пара попыталась прикрыть лица. Выяснилось, что предприниматель был не с супругой, а коллегой — директором по персоналу компании Кристин Кэбот.

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