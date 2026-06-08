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19:01, 8 июня 2026Культура

Долина высказалась против пластических операций

Певица Лариса Долина заявила, что в пластических операциях нет смысла
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина заявила, что не видит смысла в пластических операциях. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По мнению народной артистки России, они никогда не изменят взгляд, душу и сердце человека. Тем более, как отметила Лариса Александровна, хирургическое вмешательство всегда видно.

«Зачем ходить и оперировать? Зачем это нужно? Не вижу никакого смысла. Никакие пластические операции твою душу не изменят, твой взгляд, твое сердце», — заявила Долина.

Ранее Лариса Долина заявила, что планирует осенью открыть джаз-клуб. По словам исполнительницы, ее команда планировала открытие уже несколько раз.

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