ДТЭК: По всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии

Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) сообщила, что по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA.

В ДТЭК подчеркнули, что графики не действуют. Другие подробности не приводятся. Власти Украины данную информацию пока не комментировали.

В конце января на территории Украины произошло аварийное отключение света. Из-за блэкаута в некоторых регионах государства начались перебои с отоплением и водой. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что к отключению электричества на Украине привело «технологическое нарушение» с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.