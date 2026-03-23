Бывший СССР
22:45, 23 марта 2026

По всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии

ДТЭК: По всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) сообщила, что по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA.

В ДТЭК подчеркнули, что графики не действуют. Другие подробности не приводятся. Власти Украины данную информацию пока не комментировали.

В конце января на территории Украины произошло аварийное отключение света. Из-за блэкаута в некоторых регионах государства начались перебои с отоплением и водой. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что к отключению электричества на Украине привело «технологическое нарушение» с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.

