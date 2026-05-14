09:00, 14 мая 2026

Тревел-блогер объяснил отличие России от США словами «у нас духовность выше»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Путешествующий по миру российский тревел-блогер Александр объяснил отличие России от США словами «у нас духовность выше». Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Россиянин признался, что, побывав в США, он удивился не развитой инфраструктуре, богатству жизни и хорошим дорогам, а тому, что все разговоры с американцами всегда сводятся к обсуждению финансов. Они разговаривают о стоимости жизни, страховки, обучения и аренды — беседы о доходах там являются частью повседневной нормы.

Блогер отметил, что и оценивают люди в Америке друг друга по количеству денег, а не по личным качествам. «Любое решение так или иначе упирается в цифры. Сколько ты стоишь, сколько ты можешь себе позволить, сколько ты принесешь системе. В какой-то момент начинаешь чувствовать, что человек там часто измеряется не глубиной, а возможностями», — объяснил соотечественник.

Автор публикации подчеркнул, что в России люди чаще всего обсуждают не деньги, а смысл жизни. При этом россияне помогают друг другу не из корыстных побуждений, а просто так и переживают за чужих людей как за родных. «Люди могут собраться на кухне и говорить часами не о том, кто сколько зарабатывает, а о жизни, о справедливости. О том, что "болит". Это, как ни крути, и есть та самая духовность», — сделал вывод мужчина.

Ранее Александр описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше». По сообщению автора публикации, первое время за рубежом он любой новый опыт сравнивал с жизнью в России и оценивал, насколько лучше было «здесь» или «там». Однако длительное пребывание в другой стране избавляет путешественника от подобных мыслей.

