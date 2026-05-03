Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

Путешествующий по Мексике российский тревел-блогер Александр рассказал, как складывается жизнь туриста за пределами родины во время долгих поездок. Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, первое время за рубежом он любой новый опыт сравнивал с жизнью в России и оценивал, насколько лучше было «здесь» или «там». Однако длительное пребывание в другой стране избавляет путешественника от подобных мыслей. «Постепенно начинаешь чувствовать ритм этой жизни. Она не хуже и не лучше. Она просто другая», — такими словами описал свои впечатления россиянин.

Опытный турист отметил, что понятие дома «становится шире». Александр подчеркнул, что домашний уют создает не государство, а люди, которые находятся рядом. «Жизнь за пределами своей страны не делает человека чужим. Она просто делает его чуть шире. Ты начинаешь лучше понимать, как по-разному могут жить люди, какие у них привычки, страхи, радости. Постепенно исчезает странная уверенность, что где-то существует единственный и правильный способ жить», — объяснил мужчина.

Ранее Александр описал Мексику словами «как будто ты где-нибудь в российском дворе». По его словам, такое ощущение возникает из-за бродячих животных, которые стали частью городской среды.