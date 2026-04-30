Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:39, 30 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал Мексику словами «как будто ты где-нибудь в российском дворе»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Российский тревел-блогер Александр описал Мексику словами «как будто ты где-нибудь в российском дворе». Об этом он написал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По его словам, такое ощущение возникает из-за бродячих животных, которые стали частью городской среды. «В Мексике собаки на улице — это не событие. Это просто фон. Они лежат в тени. Переходят дорогу. Иногда сопровождают тебя несколько кварталов. Иногда просто смотрят, как ты проходишь мимо. Я помню это ощущение из России», — пишет автор блога.

«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

Он добавил, что собаки далеко не всегда агрессивные, однако это не отменяет проблемы. «Потому что сам факт того, что животные живут на улице, — это уже показатель. Показатель того, как устроена система. Показатель того, насколько решаются вопросы на уровне города и страны», — подчеркнул Александр.

Тревел-блогер также добавил, что не идеализирует ни Россию, ни Мексику. По его словам, в обеих странах ситуация постепенно меняется. «Где-то появляются программы, приюты, стерилизация. Но если смотреть честно — проблема все еще есть. И она заметна», — заключил он.

Ранее россиянка описала курорт в Мексике фразой «выжили — уже праздник». Путешественница добавила, что страна — красивая и щедрая на впечатления, но при этом держит в тонусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok