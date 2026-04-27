Россиянка описала курорт в Мексике фразой «выжили — уже праздник»

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на местном курорте и описала его фразой «все выключено». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Не путать с турецким "все включено", где тебе несут коктейль к бассейну и улыбаются за чаевые. У нас формат другой: сами доехали, сами припарковались, сами заплатили, сами поплыли, сами сторожили телефоны и сумки, сами выжили — уже праздник», — пошутила автор публикации.

Россиянка пояснила, что они с молодым человеком поехали в красивое место под названием Cascadas de Micos («Водопады Микос»). Там они увидели купающихся в реке людей и решили последовать их примеру. Но плавать вместе путешественники не стали из-за боязни, что их вещи украдут, и делали это по очереди.

«Сначала один идет наслаждаться природой, а второй — сидит как охранник музейного фонда: ноги на рюкзаке, взгляд суровый --славянский, в руках техника. Потом меняемся. Очень романтично. Почти медовый месяц, только с функцией караула», — призналась Ершова.

Путешественница добавила, что Мексика — красивая и щедрая на впечатления, но при этом держит в тонусе. «Тут нельзя полностью расслабиться, зато никогда не скучно», — заключила она.

