17:07, 27 января 2026

Москалькова раскрыла число возвращенных из украинского плена за год бойцов

Москалькова: За год из плена вернули 1851 российского военнослужащего
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За 2025 год из плена удалось вернуть 1851 российского военнослужащего. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Только по обращениям ко мне, когда я разворачиваю работу по переговорам и взаимодействию, удалось участвовать в освобождении 1851 пленного», — пояснила омбудсмен.

По ее словам, возвращение военнопленных оказалось возможным благодаря усилиям президента России, ведомств, спецслужб, а также переговорам с украинской стороной.

Ранее председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук заявил, что сотни жителей Курской области до сих пор остаются ненайденными.

