Глава Российского Красного креста заявил о сотнях пропавших жителей Курской области

Глава Красного Креста Савчук: Пропавшими остаются сотни жителей Курской области

Сотни жителей Курской области до сих пор остаются ненайденными. Об этом сообщил РИА Новости председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

«Это сотни людей. Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это еще большой объем работы», — ответил он на вопрос об числе жителей региона, чья судьба остается неизвестной.

РКК направит все силы на поиски пропавших россиян, подчеркнул Савчук. Он отметил, что в Российский Красный Крест до сих пор поступают новые обращения от людей, которые не могут найти своих близких.

Ранее в январе данные о пропавших без вести жителях курского приграничья привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее информации, в розыске остаются 452 человека.

Вторжение ВСУ в курское приграничье началось 6 августа 2024 года. Российские войска полностью освободили регион весной 2025 года.