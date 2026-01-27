Глава Российского Красного креста заявил о сотнях пропавших жителей Курской области

Сотни жителей Курской области до сих пор остаются ненайденными. Об этом сообщил РИА Новости председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
«Это сотни людей. Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это еще большой объем работы», — ответил он на вопрос об числе жителей региона, чья судьба остается неизвестной.
РКК направит все силы на поиски пропавших россиян, подчеркнул Савчук. Он отметил, что в Российский Красный Крест до сих пор поступают новые обращения от людей, которые не могут найти своих близких.
Ранее в январе данные о пропавших без вести жителях курского приграничья привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее информации, в розыске остаются 452 человека.
Вторжение ВСУ в курское приграничье началось 6 августа 2024 года. Российские войска полностью освободили регион весной 2025 года.