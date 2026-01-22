Реклама

Россия
10:51, 22 января 2026Россия

Названо число найденных пропавших без вести в курском приграничье после вторжения ВСУ

Москалькова: В Курской области нашли 1378 пропавших без вести
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Почти 1,4 тысячи пропавших без вести в Курской области были найдены, еще 452 человека остаются в розыске, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам омбудсмена, ее аппаратом совместно с курским губернатором Александром Хинштейном был сформирован реестр жителей приграничья, с которыми была утеряна связь с момента вторжения украинских войск в Курскую область.

«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», — рассказала Москалькова.

Она отметила, что с 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения.

Татьяна Москалькова сообщила, что украинская армия совершала на территории российского региона тяжкие преступления в отношении мирных жителей, стариков, женщин и детей. В частности, в феврале 2025 года по школе-интернату в Судже, где содержались перемещенных мирные жители, был нанесен ракетный удар со стороны украинских войск.

