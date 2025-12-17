Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:39, 17 декабря 2025Спорт

На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

Глава НОК Украины Гутцайт: Не будем бойкотировать турниры с участием россиян
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт высказался о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов. Об этом сообщает Tribuna.

По его словам, украинцы не будут бойкотировать турниры. «Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают», — заявил Гутцайт.

8 декабря НОК Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Украинская сторона указывает, что публичные действия спортсменов нарушают правила нейтралитета Международного олимпийского комитета.​

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok