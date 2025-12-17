На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

Глава НОК Украины Гутцайт: Не будем бойкотировать турниры с участием россиян

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт высказался о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов. Об этом сообщает Tribuna.

По его словам, украинцы не будут бойкотировать турниры. «Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают», — заявил Гутцайт.

8 декабря НОК Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Украинская сторона указывает, что публичные действия спортсменов нарушают правила нейтралитета Международного олимпийского комитета.​

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

