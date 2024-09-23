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14:53, 23 сентября 2024Мир

В Гааге начался суд по иску Украины против России о правах в Азовском и Черном морях

Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о правах прибрежных стран

Фото: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock / Fotodom

Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных стран в Азовском море, Черном море и Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, будут рассмотрены претензии Киева к якобы несоблюдению Москвой экологических норм при возведении Крымского моста и его использовании, а также при строительстве трубопроводов и эксплуатации бывших украинских буровых платформ. Кроме того, будет обсуждаться сохранность археологических и исторических объектов, найденных у берегов полуострова.

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву ради защиты своих прав в морских зонах, прилегающих к Крыму.

Ранее Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева по этому иску, назвав их безосновательными.

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      Елизавета Мытарева
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