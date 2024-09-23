Россия призвала отклонить претензии Украины по правам в Азовском и Черном морях

Москва призвала отклонить претензии Киева по правам в Азовском и Черном морях

Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по иску о правах государств в Азовском море, Черном море и Керченском проливе. Об этом заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.

«Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме», — подчеркнул дипломат.

В 2016 году Киев инициировал арбитражное производство против Москвы в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву для защиты своих прав в прилегающих к Крыму морских зонах. С 23 сентября по 5 октября Международный суд начал слушания в рамках разбирательства.

Ранее Кузьмин заявил, что Россия считает обвинения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе беспочвенными и безнадежными.