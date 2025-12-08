Суд ООН признал приемлемыми требования России по конвенции о геноциде к Украине

Международный суд (МС) ООН признал приемлемыми встречные требования России в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что требования российской стороны также считаются частью текущего разбирательства.

При этом Украине установили дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа.

Представитель России при МС ООН Геннадий Кузьмин заявлял, что Россию ждут хорошие перспективы по иску Украины в МС ООН о геноциде.

18 ноября 2024 года Россия представила Международному суду ООН доказательства о совершении Киевом геноцида в Донбассе.