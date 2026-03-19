В России ответили на планы Украины контролировать Черное море

Депутат Госдумы Белик назвал планы Украины по Черному морю пиратством

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на планы Украины по контролю акватории Черного моря, назвав эти заявления угрозами и пиратством. Его слова приводит РИА Новости.

«Угрозы представителей киевского режима адресованы всем причерноморским странам и являются, по своей сути, пиратством, чтобы затем шантажировать страны за проход даже торговых судов по Черному морю», — обозначил Белик.

Парламентарий обратил внимание на то, что Россия на сегодняшний день выстроила свою морскую политику с учетом угроз со стороны Киева. Он также подчеркнул, что другие причерноморские страны не обладают подобным опытом.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов назвал контроль над максимальной площадью акватории Черного моря одной из задач на 2026-2027 годы.