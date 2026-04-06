Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:32, 6 апреля 2026

Найдены главные виновники дурного запаха кишечных газов

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gontabunta / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты вызывают особенно неприятный запах кишечных газов, предупредила диетолог Адриенн Бенджамин. Главных виновников такого эффекта она назвала в беседе с The Sun.

По словам Бенджамин, чаще всего запах возникает при ферментации кишечными бактериями непереваренной пищи. Диетолог уточнила, что он может стать неприятным после употребления яиц, чеснока, лука, брокколи, красного мяса, сыра, йогурта, мороженого, фасоли и богатых клетчаткой сырых овощей.

Кроме того, вызвать проблему с пахучими газами могут подсластители, которые часто используются в продуктах высокой степени переработки, добавила диетолог. «Некоторые подсластители, особенно сахарные спирты, включая сорбит, ксилит и мальтит, плохо всасываются в тонком кишечнике. Они попадают в толстую кишку, где подвергаются ферментации кишечными бактериями, что и приводит к образованию неприятно пахнущих газов», — рассказывает врач.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Бенджамин добавила, что иногда эта проблема может возникать из-за непереносимости лактозы, целиалкии, синдрома раздраженного кишечника или колоректального рака. Чтобы исключить эти причины, специалистка посоветовала тем, у кого неприятно пахнущие газы появляются часто и кого они беспокоят, обращаться к врачу.

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев перечислил факторы, которые провоцируют рак кишечника. По словам врача, риск этого заболевания повышают курение, алкоголь и хронический геморрой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

    Стало известно об успехах ВС России в Константиновке

    Пассажир с электронной сигаретой стал виновником пожара и сорвал рейс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok