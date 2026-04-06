Найдены главные виновники дурного запаха кишечных газов

Диетолог Бенджамин: Подсластители и яйца вызывают неприятный запах газов

Некоторые продукты вызывают особенно неприятный запах кишечных газов, предупредила диетолог Адриенн Бенджамин. Главных виновников такого эффекта она назвала в беседе с The Sun.

По словам Бенджамин, чаще всего запах возникает при ферментации кишечными бактериями непереваренной пищи. Диетолог уточнила, что он может стать неприятным после употребления яиц, чеснока, лука, брокколи, красного мяса, сыра, йогурта, мороженого, фасоли и богатых клетчаткой сырых овощей.

Кроме того, вызвать проблему с пахучими газами могут подсластители, которые часто используются в продуктах высокой степени переработки, добавила диетолог. «Некоторые подсластители, особенно сахарные спирты, включая сорбит, ксилит и мальтит, плохо всасываются в тонком кишечнике. Они попадают в толстую кишку, где подвергаются ферментации кишечными бактериями, что и приводит к образованию неприятно пахнущих газов», — рассказывает врач.

Бенджамин добавила, что иногда эта проблема может возникать из-за непереносимости лактозы, целиалкии, синдрома раздраженного кишечника или колоректального рака. Чтобы исключить эти причины, специалистка посоветовала тем, у кого неприятно пахнущие газы появляются часто и кого они беспокоят, обращаться к врачу.

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев перечислил факторы, которые провоцируют рак кишечника. По словам врача, риск этого заболевания повышают курение, алкоголь и хронический геморрой.

