Культура
20:07, 1 февраля 2026Культура

Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте в Домодедово
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Андреев / ТАСС

Певица Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово. Об этом представитель артистки Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости.

По данным агентства, заполняемость зала составила более 95 процентов. Многие зрители появились с букетами цветов. Выступление планировалось на 18:00, однако начало было отложено на 20 минут из-за необходимости усилить меры безопасности.

Ранее Пудовкин рассказал, что на концерт Долиной в московском баре Petter продавались даже стоящие места, что стало первым подобным случаем в истории заведения.

