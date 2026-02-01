Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте в Домодедово

Певица Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово. Об этом представитель артистки Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости.

По данным агентства, заполняемость зала составила более 95 процентов. Многие зрители появились с букетами цветов. Выступление планировалось на 18:00, однако начало было отложено на 20 минут из-за необходимости усилить меры безопасности.

Ранее Пудовкин рассказал, что на концерт Долиной в московском баре Petter продавались даже стоящие места, что стало первым подобным случаем в истории заведения.