Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на концерты певицы

Пудовкин: На первый в 2026 году концерт Долиной продавались даже стоячие места

На первый в 2026 году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной продавались даже стоячие места. Об этом заявил представитель певицы Сергей Пудовкин, пишет РИА Новости.

По его словам, это стало первым случаем в истории бара Petter в Москве. «На этот концерт продавали даже стоячие места. Впервые в истории этого заведения», — подчеркнул он.

Пудовкин объяснил, что когда билетов на сидячие места не остается, организатор продает так называемые входные билеты. При этом официально эти билеты «не всегда выводят в продажу».

Ранее стало известно, что Долина в три раза увеличила число концертов в 2026 году.