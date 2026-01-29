Долина резко увеличила число выступлений

Певица Лариса Долина в три раза увеличила число концертов в 2026 году

Народная артистка России Лариса Долина резко увеличила количество выступлений в первой половине 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, исполнительница выйдет на сцену более 20 раз за шесть месяцев. При этом в начале года в графике Долиной значилось семь выступлений, среди которых не было больших сольных концертов. Теперь запланированных выступлений стало в три раза больше, в их числе появились шесть сольников.

Ранее Долина намекнула на новый этап в жизни после истории с квартирой в Хамовниках. На концерте в московском баре Petter во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новом рассвете и новой жизни по-русски певица отметила, что это правда. Артистка поблагодарила пришедших на ее первое в этом году сольное выступление и понадеялась на перемены к лучшему.