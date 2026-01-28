Лариса Долина выразила надежду на перемены к лучшему в 2026 году

Народная артистка России певица Лариса Долина понадеялась на перемены к лучшему в новом году. Об этом она высказалась во время выступления в московском баре Petter, передает РИА Новости.

Артистка поблагодарила пришедших на ее первый в этом году сольный концерт. «Знаете, как говорят, как год начнешь — так его и закончишь. Надеюсь, что все мы будем бесконечно счастливы в этом году, что все изменится к лучшему. Испытания нам Бог посылает для того, чтобы мы себя еще раз проверили», — сказала она.

На концерте Долина также намекнула на новый этап в своей жизни после истории с квартирой в Хамовниках. Во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новом рассвете и новой жизни по-русски она отметила, что это правда.