Объяснено желание Канье Уэста раздевать возлюбленных на публику

Маркетолог, продюсер и предпринимательница Юлия Родочинская объяснила желание американского рэпера Канье Уэста раздевать возлюбленных на публику. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам Родочинской, такое поведение артиста указывает на попытку привлечь внимание людей к своему творчеству и личности. Он использует контроверсиальные действия — например, демонстрацию «голых» нарядов своей жены, дизайнера Бьянки Цензори — с целью вызвать обсуждение общественности вокруг него.

Кроме того, Уэст создает так называемый пользовательский генерируемый контент (UGC). Журналисты описывают каждый его выход в свет, обеспечивая ему тем самым узнаваемость. В то же время, как считает эксперт, провокационные действия знаменитости оказывают смешанный эффект на его имидж.

«С одной стороны, они помогают ему оставаться в центре внимания и обеспечивают максимальный медийный охват. С другой — могут негативно сказаться на его репутации и вызвать критику со стороны общественности», — пояснила собеседница издания.

В заключение она отметила, что вызывающее поведение Уэста могут указывать на месть его бывшей жене, телезвезде Ким Кардашьян и ее бренду нижнего белья Skims, товары которого пользуются большим спросом у покупателей.

Ранее американская актриса и фотомодель Эмбер Роуз рассказала о требованиях Канье Уэста во время их романа. Экс-возлюбленная музыканта заявила, что он заставлял ее носить «голые» наряды с самого начала их отношений. По ее словам, она всегда была консерватором, но из-за чувств к Уэсту легко согласилась на это.