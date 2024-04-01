Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:16, 1 апреля 2024Ценности

Объяснено желание Канье Уэста раздевать возлюбленных на публику

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Маркетолог, продюсер и предпринимательница Юлия Родочинская объяснила желание американского рэпера Канье Уэста раздевать возлюбленных на публику. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам Родочинской, такое поведение артиста указывает на попытку привлечь внимание людей к своему творчеству и личности. Он использует контроверсиальные действия — например, демонстрацию «голых» нарядов своей жены, дизайнера Бьянки Цензори — с целью вызвать обсуждение общественности вокруг него.

Кроме того, Уэст создает так называемый пользовательский генерируемый контент (UGC). Журналисты описывают каждый его выход в свет, обеспечивая ему тем самым узнаваемость. В то же время, как считает эксперт, провокационные действия знаменитости оказывают смешанный эффект на его имидж.

Материалы по теме:
«Мне достаточно быть собой» Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
«Мне достаточно быть собой»Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
6 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

«С одной стороны, они помогают ему оставаться в центре внимания и обеспечивают максимальный медийный охват. С другой — могут негативно сказаться на его репутации и вызвать критику со стороны общественности», — пояснила собеседница издания.

В заключение она отметила, что вызывающее поведение Уэста могут указывать на месть его бывшей жене, телезвезде Ким Кардашьян и ее бренду нижнего белья Skims, товары которого пользуются большим спросом у покупателей.

Ранее американская актриса и фотомодель Эмбер Роуз рассказала о требованиях Канье Уэста во время их романа. Экс-возлюбленная музыканта заявила, что он заставлял ее носить «голые» наряды с самого начала их отношений. По ее словам, она всегда была консерватором, но из-за чувств к Уэсту легко согласилась на это.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Следовавший в Москву поезд протаранил рейсовый автобус, погибли семь человек. Что стало причиной аварии?

      Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового в матче за «Спартак»

      Иран в свете удара по посольству заявил о потере Нетаньяху душевного равновесия

      Россияне стали больше тратить и копить

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Мужчина провел 11 лет в тюрьме за чужое преступление

      Стало известно о пьяном диспетчере переезда на месте ДТП с поездом и автобусом

      Дочь Оззи Осборна удивила фанатов неожиданной сменой имиджа

      В Москве двое мужчин перепутали Infiniti и сожгли чужую машину

      В Белом доме высказались о причастности России к случаям «гаванского синдрома»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше