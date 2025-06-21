Россиянин хладнокровно искал удушенную им племянницу в лесу

В Краснодарском крае задержан мужчина, удушивший 16-летнюю племянницу в лесу

В Тихорецком районе Краснодарского края задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в расправе над 16-летней племянницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, мужчина рассказал, что вез подростка на машине в гости к семье в поселок Братский. По его словам, они поссорились из-за того, что племянница стала критиковать его материальное положение. После этого фигурант свернул в лес, остановил автомобиль в районе хутора Ленинское-Возрождение, сел на заднее сиденье к потерпевшей, связал ей руки хомутами и удушил. Затем он решил скрыть следы преступления. Для этого он вытащил девушку из машины и забросал ветками. Позднее он хотел отвести от себя подозрения и поэтому активно участвовал в ее поиске.

В отношении него возбуждено уголовное дело по 105 УК РФ («Убийство»). На допросе свою вину он признал. Сейчас правоохранители проводят судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Курске перед судом предстанет мужчина, который пытался заживо сжечь сожительницу и годовалую дочь.

