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18:42, 18 июня 2025Силовые структуры

Россиянин попытался жестоко расправиться с годовалой дочерью из-за семейного конфликта

В Курске перед судом предстанет мужчина за попытку сжечь сожительницу и дочь
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Курске перед судом предстанет мужчина, который пытался заживо сжечь сожительницу и годовалую дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной, жестоко ее избил и взялся за нож. Потерпевшая закрылась от мужчины в ванной вместе с дочкой и не открывала ему дверь. Тогда обвиняемый поджег полотенце и бросил его рядом с дверью. Женщине удалось вызвать экстренную службу, у нее зафиксировали многочисленные ссадины и ушибы. Ребенок отравился продуктами горения.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на двух лиц с особой жестокостью. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мигрантку, напавшую на детской площадке на ребенка.

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