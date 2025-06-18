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18:16, 18 июня 2025Силовые структуры

Мигрантка напала с кулаками на ребенка на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье задержали мигрантку, напавшую на детской площадке на ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В подмосковных Мытищах полиция задержала 30-летнюю мигрантку, которая избила восьмилетнего мальчика на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

В полицию обратился отец ребенка с заявлением о том, что его сыну на улице нанесли телесные повреждения. Было установлено, что между потерпевшим и уроженкой одной из республик ближнего зарубежья произошел конфликт, в результате которого женщина несколько раз ударила мальчика и сбежала.

Правоохранители установили личность женщины и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, фигурантку отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении 35-летней блогерши, которая ранее записала видео с оскорблениями участников специальной военной операции.

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