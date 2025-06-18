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17:50, 18 июня 2025Силовые структуры

Пожелавшая смерти военным российская блогерша получила еще одно обвинение

Пожелавшую смерти военным блогера из Иркутска обвинили в оскорблении полиции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

В Иркутске возбудили уголовное дело в отношении 35-летней блогерши, которая ранее записала видео с оскорблениями участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщине вменяется статья 319 («Публичное оскорбление представителя власти») УК РФ. По версии следствия, она в своем аккаунте в соцсетях оскорбляла сотрудника полиции и выражалась в его адрес матом.

13 июня блогершу привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, после чего стало известно, что ее отправили на лечение в психоневрологический диспансер (ПНД). Проводится проверка по признакам преступления 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России») УК РФ.

Ранее ФСБ показала видео задержания пособников экстремиста из Франции за подготовку взрывов в России.

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