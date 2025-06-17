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16:43, 17 июня 2025Силовые структуры

Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» попала в психоневрологический диспансер

Блогер из Иркутска, пожелавшая смерти военным РФ, отправлена на лечение в ПНД
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Мордасов / ТАСС

Блогера из Иркутска, которая пожелала смерти участникам специальной военной операции (СВО), отправили на лечение в психоневрологический диспансер (ПНД). Об этом сообщает RT.

Женщина не возражала против госпитализации. 35-летняя уроженка города Шелехова была доставлена в Следственный комитет России после своих видео, в которых она, в частности, заявила, что «если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», а их дети «будут мучиться». Также блогер заявила, что День России — праздник, «которым не нужно гордиться».

Высказывания женщины сочли в СК подрывающими авторитет Вооруженных сил России. На допросе она отказалась извиняться за свои слова. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с задержанной.

После разразившегося скандала, вызванного провокативными роликами, блогер закрыла свой аккаунт, а за ней домой приехали полицейские. Женщина отказалась открывать им дверь, вела себя неадекватно, квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Уже после задержания она несколько раз пыталась убежать от силовиков.

Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге стримерши, которая сожгла свой паспорт.

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