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14:05, 16 июня 2025Силовые структуры

Сжегшая паспорт россиянка объяснила на видео свой поступок

МВД задержала стримершу, которая сожгла свой паспорт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге сжегшая свой паспорт россиянка объяснила на видео свой поступок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Mash на Мойке.

На кадрах задержанная 24-летняя жительница Петербурга в отделе полиции рассказывает, что просто так сожгла свой паспорт.

Стримерша была самозанятой и параллельно трудилась официанткой. От последней работы она якобы и устала настолько сильно, что решила сжечь паспорт.

Сотрудники полиции дадут правовую оценку ее действиям и примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что российская блогерша сожгла паспорт и привлекла внимание полиции.

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