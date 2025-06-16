Российская блогерша сожгла паспорт и привлекла внимание полиции

Полиция Петербурга разыскивает российскую блогершу, которая сожгла паспорт

Россиянка опубликовала видеозапись, на которой сжигает свой паспорт. Ее действия были замечены сотрудниками полиции, и теперь девушку разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 («Хулиганство») и статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом РФ»).

Как отмечает «Царьград», опубликованную видеозапись девушка сопроводила подписью о том, что ей за содеянное ничего не будет.

Ранее в Калужской области задержали мужчину, который сжег свой паспорт. Нарушитель рассказал правоохранителям, что видеозапись, на которой он это делает, старая, а сжег он недействительный заграничный паспорт.