Россиянин пошел по пути певца Шарлота и сжег свой паспорт

В Калужской области полиция задержала мужчину за сожжение паспорта на видео

В Калужской области полиция задержала 22-летнего местного жителя за сожжение российского паспорта на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

После задержания молодой человек заявил, что видеозапись сделана в 2022 году. Он добавил, что сжег недействительный заграничный паспорт. Сейчас правоохранители проверяют достоверность этой информации.

В июне 2023 года российский исполнитель Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. Его задержали. Позднее певца осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.