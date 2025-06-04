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08:55, 4 июня 2025Силовые структуры

Россиянин пошел по пути певца Шарлота и сжег свой паспорт

В Калужской области полиция задержала мужчину за сожжение паспорта на видео
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калужской области полиция задержала 22-летнего местного жителя за сожжение российского паспорта на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

После задержания молодой человек заявил, что видеозапись сделана в 2022 году. Он добавил, что сжег недействительный заграничный паспорт. Сейчас правоохранители проверяют достоверность этой информации.

В июне 2023 года российский исполнитель Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. Его задержали. Позднее певца осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

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