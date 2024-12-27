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16:24, 27 декабря 2024Силовые структуры

Сжегшего паспорт певца Шарлота отправили в колонию

Певцу Шарлоту, сжегшему российский паспорт, дали 5,5 лет колонии-поселения
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сжегшего российский паспорт и написавшего оскорбительный пост про патриарха Кирилла певца Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили 5,5 годам колонии. Об этом в пятницу, 27 декабря, в свое Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, певца признали виновны в оскорбление чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждение ненависти и вражды. В ходе заседаний суда артист заявил, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Позже певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения. После чего патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, который рассматривает уголовное дело против Шарлота, письмо в защиту обвиняемого.

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