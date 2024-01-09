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18:35, 9 января 2024Культура

Певец Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения

Baza: певец Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России, написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию, исполнитель отправил письмо около двух недель назад. В нем Шарлот попросил прощения и сообщил, что раскаивается в содеянном и готов искупить вину. Кроме того, артист якобы заявил, что во время пребывания в СИЗО стал активно писать патриотические произведения и готов с ними выступать, однако отметил, что для этого ему нужно выйти на свободу.

Ранее Шарлот извинился перед русским народом и пообещал защищать страну талантом. До этого он признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

В июне певец выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. 2 декабря суд арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. В отношении него возбудили три уголовных дела.

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