Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:10, 2 декабря 2023Культура

Сжегшего российский паспорт певца Шарлота отправили в СИЗО

Суд в Самаре отправил певца Шарлота в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Певца Эдуарда Шарлота отправили в СИЗО по уголовному делу, его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает ТАСС.

Кировский районный суд Самары избрал Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года.

Шарлот угодил в скандал после того, как на видео сжег российский паспорт, находясь за границей. Вскоре он вернулся в Россию, был задержан в аэропорту и позднее арестован на 13 суток по административной статье о хулиганстве.

Кроме того, в отношении него возбудили три уголовных дела и этапировали в Самару. Сам певец признал вину, извинился перед русским народом, пообещал «защищать страну талантом», а также зачитал стихотворение, которое написал во время ареста.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Петербургский телеканал получил крупный штраф за ЛГБТ-пропаганду. Решение связано с клипом Сергея Лазарева

      Сжегшего российский паспорт певца Шарлота отправили в СИЗО

      Названа поступившая в крымский бюджет от национализации украинских активов сумма

      Стало известно о массовых рейдах в московских ЛГБТ-клубах

      На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

      У самолета в полете над Россией отказал двигатель

      В Крыму захотели подать иск о компенсации по «скифскому золоту»

      В Эдинбурге прогремел мощный взрыв

      Российские военные отчитались о сбитых самолетах и вертолете ВСУ

      Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Артемовское

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости