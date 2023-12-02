Сжегшего российский паспорт певца Шарлота отправили в СИЗО

Суд в Самаре отправил певца Шарлота в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма

Певца Эдуарда Шарлота отправили в СИЗО по уголовному делу, его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает ТАСС.

Кировский районный суд Самары избрал Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года.

Шарлот угодил в скандал после того, как на видео сжег российский паспорт, находясь за границей. Вскоре он вернулся в Россию, был задержан в аэропорту и позднее арестован на 13 суток по административной статье о хулиганстве.

Кроме того, в отношении него возбудили три уголовных дела и этапировали в Самару. Сам певец признал вину, извинился перед русским народом, пообещал «защищать страну талантом», а также зачитал стихотворение, которое написал во время ареста.

