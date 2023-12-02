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12:01, 2 декабря 2023Культура

Сжегший паспорт России певец Шарлот пообещал защищать страну талантом

Певец Шарлот извинился перед русским народом и пообещал защищать страну талантом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ, извинился перед русским народом и пообещал защищать страну талантом. Кадрами со словами музыканта делится Telegram-канал Mash.

Музыкант зачитал стихотворение, которое написал во время отбывания наказания в Санкт-Петербурге. «Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения у русского народа», — сказал Шарлот.

Отмечается, что своими словами исполнитель хотел доказать, что он не собирается никуда бежать, поэтому заключение под стражу не нужно. При этом обвинение настаивает на аресте Шарлота.

Отец певца, выступая в суде, заявил, что у них с сыном были хорошие отношения, однако после отъезда из России он поддался дурному влиянию.

Ранее сообщалось, что Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

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