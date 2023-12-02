Сжегший российский паспорт певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма

Певец Шарлот признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ, признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам следователя в Кировском районном суде Самары, об этом артист заявил во время допроса. «Признавал вину на допросе. Раскаивался», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Самаре следствие запросило арест Шарлота.

22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В отношении него возбудили три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ. 30 ноября стало известно, что поездом его этапировали в Самару.

В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию.