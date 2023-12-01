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16:27, 1 декабря 2023Силовые структуры

Следствие запросило арест певца Шарлота

В Самаре следователи передали в суд ходатайство об аресте певца Шарлота

Кадр: Павел Бедняков / РИА Новости

В Самаре следователи передали в Кировский районный суд ходатайство об аресте певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает ТАСС.

Судебное заседание состоится в субботу, 2 декабря. На нем исполнителю изберут меру пресечения.

22 ноября Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В отношении него возбудили три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ. 30 ноября стало известно, что поездом его этапировали в Самару.

В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию.

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      Варвара Митина
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