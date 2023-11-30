Певца Шарлота этапировали в Самару

«Известия»: певца Эдуарда Шарлота этапировали в Самару

Певца Эдуарда Шарлота поездом этапировали в Самару. Об этом сообщают «Известия».

«Возбуждено уголовное дело по трем статьям, но пока он задержан на трое суток и будет находиться в изоляторе временного содержания в Самаре», — рассказал собеседник издания.

22 ноября Шарлота задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Выяснилось, что следователи из управления Следственного комитета по Самарской области возбудили в отношении певца три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев.