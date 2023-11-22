Сжегший свой паспорт певец Шарлот вернулся в Россию. Полиция задержала артиста в аэропорту и записала с ним видео

Сжегший паспорт РФ певец Шарлот вернулся в Россию

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ, вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге исполнителя встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение.

Летом артист сжег российский паспорт и собрался в Киев

В июне этого года Шарлот публично сжег паспорт гражданина Российской Федерации и поделился соответствующими кадрами в своих социальных сетях. Помимо этого, певец заявил, что больше не считает себя россиянином, и рассказал о планах поехать в Киев.

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Позже отец исполнителя предположил, что пойти на сжигание паспорта его сын мог из-за травмы, полученной в детстве.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Незадолго до сжигания документа Шарлот уже привлекал внимание общественности, оскорбляя и критикуя российскую власть. Позже он демонстративно прибил фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию. Тогда активисты православного движения «Сорок сороков» потребовали лишить исполнителя гражданства РФ.

Шарлот захотел вернуться в Россию и вызвал SHAMAN на баттл

Спустя полгода после порчи удостоверения личности певец решил вернуться в Россию и попросил у поклонников деньги. «Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится поддержка. Пожалуйста, накиньте [денег], чтобы хватило на билет», — сказал артист, подчеркнув, что после возвращения планирует пожить в деревне.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Он также обратился к певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с требованием выйти на творческую и музыкальную дуэль. Шарлот предложил провести состязания по игре на музыкальном инструменте, сочинению композиций, а также испытать вокальный диапазон голоса.

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По прилете в Санкт-Петербург артиста встретила полиция

По прилете в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге его встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение. В сети появились видеокадры, на которых видно, что Шарлота в наручниках ведут сотрудники правоохранительных органов. Артист шел без багажа и ручной клади.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Тогда же стало известно, что исполнителя могут арестовать на 15 суток.

На Шарлота составили три административных протокола

На артиста составили три административных протокола — за мелкое хулиганство (причиной стало «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах»), дискредитацию ВС РФ, а также умышленную порчу документа, удостоверяющего личность.

Отмечалось, что в отношении 25-летнего певца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На допросе певец заявил, что сжег паспорт из-за ложной информации

По его словам, он решил испортить документ из-за того, что поддался плохому влиянию и был «ошибочно помешан на ложной информации». Исполнитель принес извинения, а также раскаялся, пообещав так больше не делать.

Сейчас артиста обвиняют в дискредитации ВС РФ, надругательстве над госсимволом, а также нарушении прав на свободу вероисповедания. Помимо этого, по некоторым данным, певец купил военной билет, чтобы не проходить службу в армии.

Отец Шарлота в беседой с «Лентой.ру» назвал задержание сына предсказуемым.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Активисты назвали условия для реабилитации Шарлота

Представитель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев от лица организации перечислил три условия, которые могут помочь Шарлоту реабилитироваться.

Певец должен извиниться перед россиянами за сожженный паспорт РФ и высказывания против своей страны, пройти службу в армии, несмотря на наличие военного билета, который, по некоторым данным, артист купил, а также заплатить штрафы по трем составленным на него протоколам.