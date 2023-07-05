Православные активисты потребовали лишить известного певца гражданства России

Активисты движения «Сорок сороков» потребовали лишить певца Шарлота гражданства России

Активисты православного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной этому стало недавнее видео, на котором 25-летний артист демонстративно прибил фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию. Ранее он также сжег свой паспорт.

Общественные деятели «Сорок сороков» потребовали аннулировать паспорт РФ Шарлота и привлечь его к ответственности за оскорбление чувств верующих и надругательство над государственной символикой. Отмечается, что известный исполнитель, который ранее уехал в Армению, уже удалил провокационные записи.

До этого Шарлот уже привлекал внимание активистов: на личной странице в соцсетях артист оскорблял и критиковал российские власти. «Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями — по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка», — заявил представитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.