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19:03, 5 июля 2023Культура

Православные активисты потребовали лишить известного певца гражданства России

Активисты движения «Сорок сороков» потребовали лишить певца Шарлота гражданства России

Фото: @sharlot.team

Активисты православного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной этому стало недавнее видео, на котором 25-летний артист демонстративно прибил фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию. Ранее он также сжег свой паспорт.

Общественные деятели «Сорок сороков» потребовали аннулировать паспорт РФ Шарлота и привлечь его к ответственности за оскорбление чувств верующих и надругательство над государственной символикой. Отмечается, что известный исполнитель, который ранее уехал в Армению, уже удалил провокационные записи.

До этого Шарлот уже привлекал внимание активистов: на личной странице в соцсетях артист оскорблял и критиковал российские власти. «Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями — по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка», — заявил представитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

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    Сергей Равин
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