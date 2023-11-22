Отец Шарлота отреагировал на задержание певца после возвращения в Россию

Отец Шарлота назвал задержание певца после возвращения в Россию предсказуемым

Задержание российского певца Эдуарда Шарлота после возвращения в Россию является предсказуемым. Так на ситуацию в беседе с «Лентой.ру» отреагировал его отец Валерий Шарлот.

«Если он совершил какие-то административные правонарушения, в этом случае ему могли грозить составлением протокола, для этого, наверное, надо его задержать», — сказал родитель.

О том, что Шарлот собирается вернутся в Россию, Валерий, как и все, узнал из прессы. Он сообщил, что уже давно не общается с сыном. «Он не живет у нас дома уже, наверное, года два. После института он перестал жить в нашей семье, уехал в Питер, а когда он из Питера улетел в Армению, мы на этот момент с ним уже не общались», — добавил он.

По словам отца, отсутствие контактов никак не связано с политическими разногласиями. «Он на моих глазах родился, 20 лет жил со мной в одной квартире. Какие у нас с ним могли быть политические разногласия? Это исключено полностью», — поделился Шарлот-старший.

Собеседник «Ленты.ру» объяснил сожжение паспорта певцом. «Я думаю, что это глупость какая-то с этим паспортом. Он человек очень эпатажный, творческий. Творческие люди не всегда с высоким интеллектом. У него весь интеллект ушел на музыку, в его творчество. Многие творческие люди совершают поступки не всегда объяснимые с нашей точки зрения, а для них, может быть, они какие-то обыденные. Поэтому эти все выходки не настолько политические, насколько глупые. Просто глупость», — высказался он.

Он, возможно, думает, что таким образом привлечет к себе внимание каких-то поклонниц. Это не тот способ, есть другие способы. Есть очень много музыкантов, которые добиваются уважения именно своим творчеством, а не выходками. Я во всем этом не усматриваю политических моментов. Это все-таки недостаток IQ. Другого объяснения я не вижу Валерий Шарлот отец Шарлота

Ранее сжегшего российский паспорт Шарлота в аэропорту встретил наряд полиции. Сообщалось, что его могут арестовать на 15 суток. На артиста составили три административных протокола — за мелкое хулиганство (причиной стало «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах»), дискредитацию ВС РФ, а также умышленную порчу документа, удостоверяющего личность.

На допросе Шарлот назвал причины сжигания паспорта. По его словам, он решил испортить документ из-за того, что поддался плохому влиянию и был «ошибочно помешан на ложной информации». Исполнитель принес извинения, а также признался в раскаянии, пообещав так больше не делать.