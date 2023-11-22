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10:08, 22 ноября 2023Культура

Стало известно о вероятности ареста Шарлота на 15 суток

Shot: Шарлота могут арестовать на 15 суток, на него составили третий протокол
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно о вероятности ареста российского певца Эдуарда Шарлота на 15 суток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на артиста составили три административных протокола — за мелкое хулиганство (причиной стало «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах»), дискредитацию ВС РФ, а также умышленную порчу документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что сейчас с вернувшимся из Еревана артистом работают сотрудники центра «Э» — решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 25-летнего исполнителя.

Представитель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев от лица организации перечислил три условия, которые могут помочь Шарлоту реабилитироваться.

Певец должен извиниться перед россиянами за сожженный паспорт РФ и высказывания против своей страны, пройти службу в армии, несмотря на наличие военного билета, который, по некоторым данным, артист купил, а также заплатить штрафы по трем составленным на него протоколам.

«Шарлоту нужно обязательно пройти армию, чтобы ему там мозги вправили в нужное место и вылетела дурь. Там-то его и научат Родину любить, понимать значение СВО и "биться" за русскую культуру. Только тогда можно будет уже говорить о продолжении какой-то его культурной деятельность в России», — подчеркнул собеседник.

Ранее сжегшего российский паспорт певца Шарлота в аэропорту встретил наряд полиции.

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      Анастасия Астахова
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