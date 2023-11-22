Шарлот назвал причины сжигания паспорта РФ на допросе по прилету в Россию

Шарлот заявил, что сжег паспорт РФ из-за плохого влияния и ложной информации

Российский певец Эдуард Шарлот назвал причины сжигания паспорта РФ на допросе по прилету в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, он решил испортить документ из-за того, что поддался плохому влиянию и был «ошибочно помешан на ложной информации». Исполнитель принес извинения, а также признался в раскаянии, пообещав так больше не делать.

Сейчас артиста обвиняют в дискредитации ВС РФ, надругательстве над госсимволом, а также нарушении прав на свободу вероисповедания. Помимо этого, по некоторым данным, певец купил военной билет, чтобы не проходить службу в армии.

Ранее сообщалось, что Шарлота могут арестовать на 15 суток. На артиста составили три административных протокола — за мелкое хулиганство (причиной стало «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах»), дискредитацию ВС РФ, а также умышленную порчу документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что сейчас с вернувшимся из Еревана в Санкт-Петербург артистом работают сотрудники центра «Э» — решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 25-летнего исполнителя.