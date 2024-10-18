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11:59, 18 октября 2024Силовые структуры

Сжегшего паспорт певца Шарлота доставили в суд

В Самаре начинается суд над сжегшим российский паспорт певцом Шарлотом
Начало событий в новости Сжегшего российский паспорт певца Шарлота отправили в СИЗО

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В Самаре начинается суд над сжегшим паспорт гражданина России певца Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Музыканта уже доставили в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, рассмотрение уголовного дела состоится в Самарском областном суде. Шарлот обвиняется по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма»), части 1 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), части 1 статьи 325 («Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности») и пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Эдуарда Шарлота арестовали 2 декабря 2023 года. Певец признал вину, извинился перед русским народом, пообещал «защищать страну талантом», а также зачитал стихотворение, которое написал во время ареста.

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      Анна Габай
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