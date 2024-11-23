РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

«Ъ»: Московский патриархат направил судье письмо в защиту музыканта Шарлота

Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) вступился за музыканта Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, который рассматривает уголовное дело против Шарлота, письмо в защиту обвиняемого. Музыканту инкриминируют четыре статьи. Одно из дел возбудили за то, что он сжег свой паспорт гражданина России.

«Уже находясь под стражей, подсудимый записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим, после чего церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по статье 76 УК в связи с примирением сторон», — пишет издание.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что ранее суд уже принимал во внимание подобное ходатайство в рамках рассмотрения дела об оскорблении религиозных чувств.

Ранее в ноябре во время заседания суда в Самаре Шарлот продемонстрировал записку, в которой попросил прощения.