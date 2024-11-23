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10:54, 23 ноября 2024Силовые структуры

РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

«Ъ»: Московский патриархат направил судье письмо в защиту музыканта Шарлота
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) вступился за музыканта Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, который рассматривает уголовное дело против Шарлота, письмо в защиту обвиняемого. Музыканту инкриминируют четыре статьи. Одно из дел возбудили за то, что он сжег свой паспорт гражданина России.

«Уже находясь под стражей, подсудимый записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим, после чего церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по статье 76 УК в связи с примирением сторон», — пишет издание.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что ранее суд уже принимал во внимание подобное ходатайство в рамках рассмотрения дела об оскорблении религиозных чувств.

Ранее в ноябре во время заседания суда в Самаре Шарлот продемонстрировал записку, в которой попросил прощения.

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