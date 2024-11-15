Сжегший паспорт певец Шарлот заявил о мечте принести пользу России

ТАСС: сжегший паспорт певец Шарлот во время суда в Самаре попросил прощения

Сжегший паспорт гражданина России певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время заседания суда в Самаре продемонстрировал записку, в которой попросил прощения. Об этом сообщает ТАСС.

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — написал исполнитель. Отмечается, что рядом со своим именем он нарисовал флаг России.

Ранее сообщалось, что Шарлоту на полгода продлили срок содержания под стражей на время расследования уголовного дела, возбужденного сразу по четырем статьям УК РФ.

11 июля Эдуард Шарлот записал видео к верующим с извинениями из СИЗО.