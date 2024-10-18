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14:59, 18 октября 2024Силовые структуры

Обвиняемого по нескольким статьям УК российского певца Шарлота оставили в СИЗО до марта

Певца Эдуарда Шарлота оставили в СИЗО до марта 2025 года

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В Самаре российскому певцу Эдуарду Шарлоту на полгода продлили срок содержания под стражей на время расследования уголовного дела, возбужденного сразу по четырем статьям УК РФ. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд оставил Шарлота в СИЗО до 24 марта 2025 года. Он обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. Шарлоту грозит семь лет колонии. Одно из дел на артиста завели за то, что он сжег свой паспорт гражданина РФ.

11 июля Эдуард Шарлот записал видео к верующим с извинениями из СИЗО. В ролике Шарлот принес извинения верующим и главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу. «Больше такое никогда не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался, и искренне прошу прощения», — подчеркнул исполнитель.

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      Владимир Седов
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