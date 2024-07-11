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13:52, 11 июля 2024Культура

Певец Шарлот записал в СИЗО видео с извинениями

Певец Шарлот записал в СИЗО видео с извинениями перед верующими

Российский певец Эдуард Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО. Ролик опубликовал адвокат Алексей Лапузин в Telegram.

В ролике Шарлот принес извинения верующим и главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу. «Больше такое никогда не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался, и искренне прошу прощения», — подчеркнул исполнитель.

Лапузин подчеркнул, что опубликовал видео по просьбе подзащитного. Он подчеркнул, что Шарлота не заставляли просить прощения. Кроме того, адвокат отметил, что в СИЗО певец пишет стихи на религиозную тематику и высказывает желание принимать участие в мероприятиях РПЦ. «Шарлот неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение», — отметил юрист.

Ранее Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца. На заседании артисту стало плохо, когда он услышал решение суда, ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули в СИЗО.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в сети, находясь за границей.

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      Мария Рюрикова
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