Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту до 24 июля

Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Певцу стало плохо на заседании, когда он услышал о продлении ареста, и ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули обратно в СИЗО.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию и был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.