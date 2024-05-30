Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:41, 30 мая 2024Силовые структуры

Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту до 24 июля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Певцу стало плохо на заседании, когда он услышал о продлении ареста, и ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули обратно в СИЗО.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию и был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В США обсуждают возможность ударов западным оружием по России. Белый дом обеспокоен ходом СВО

      Назван способ убрать живот после 40 лет

      Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

      Цены на российское зерно заметно выросли

      На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

      Лавров назвал причины трудности диалога о мире с Украиной

      Открытое горение на территории складов на востоке Москвы ликвидировали

      Женщин предостерегли от ошибок при выполнении усиляющего оргазмы упражнения

      Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше