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13:34, 3 мая 2024Силовые структуры

Защита сжегшего российский паспорт певца Шарлота обжаловала продление его ареста

Защита певца Шарлота, сжегшего паспорт России, обжаловала продление его ареста

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Защита певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, подала апелляционную жалобу на решение суда Самары о продлении его ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката певца Шарлота.

Суд уже принял жалобу, но заседание по ее рассмотрению еще не назначено.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию и был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил Шарлоту арест до 29 мая.

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