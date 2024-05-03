Защита сжегшего российский паспорт певца Шарлота обжаловала продление его ареста

Защита певца Шарлота, сжегшего паспорт России, обжаловала продление его ареста

Защита певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, подала апелляционную жалобу на решение суда Самары о продлении его ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката певца Шарлота.

Суд уже принял жалобу, но заседание по ее рассмотрению еще не назначено.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию и был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил Шарлоту арест до 29 мая.